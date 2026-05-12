В Художественном музее Сургута 15 мая пройдет «Ночь музеев»

Сургутян приглашают провести вечер среди выставок, музыки и мастер-классов. Уже 15 мая в Художественном музее пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В этом году организаторы посвятили ее теме «Тайна Музейного проезда», рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе музея.

С 18:00 до 22:00 гостей ждут интерактивные площадки, игровые и тематические экскурсии, творческие занятия и музыкальные выступления.

Для посетителей выступят дуэт «ONEDAY» и автор-исполнитель Роза Карим. Также сургутяне смогут посетить мастер-классы по каллиграфии, леттерингу и рисованию.

К акции присоединится и Сургутский музыкально-драматический театр ‒ художники-бутафоры проведут специальный мастер-класс и откроют тематическую площадку. Централизованная библиотечная система Сургута подготовит книжную выставку и творческую программу.

Кроме того, в этот вечер можно будет посмотреть действующие выставки музея: «Пространство театра», «Книжная иллюстрация», «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство» и «Наивное очарование».

Цена билета: детям ‒ 250 рублей, взрослым ‒ 300 рублей, детям до трех лет, людям с инвалидностью и участникам СВО ‒ бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте».