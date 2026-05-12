Погода в Сургуте резко изменится за несколько дней

После метели и резкого похолодания в Сургут постепенно возвращается весенняя погода. Уже к концу недели в городе потеплеет до +15 градусов, говорится в прогнозе gismeteo.

Сейчас в городе по-прежнему холодно. 12 мая в Сургуте ожидается облачность и до -5 градусов ночью. Днем температура поднимется лишь до нуля.

В среду, 13 мая, станет немного теплее: ночью прогнозируется около -3 градусов, днем воздух прогреется до +2.

Заметное потепление начнется в четверг, 14 мая. Днем синоптики прогнозируют уже до +10 градусов, а вечером температура сохранится на уровне +7.

Самый теплый день недели, согласно прогнозу, − 15 мая. Ночью ожидается около +6 градусов, днем воздух прогреется до +15. В последний рабочий день синоптики обещают дождь.

Напомним, ранее Сургут и другие города Югры накрыла сильная метель. В МЧС предупреждали, что порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.