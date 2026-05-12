Сургутская травмбольница начала использовать новый компьютерный томограф

В Сургутской травмбольнице начал работать новый компьютерный томограф. 128-срезовый аппарат позволяет проводить высокоточную диагностику за считанные секунды, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

По его словам, такая скорость особенно важна при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Новый томограф уже используют для диагностики инсультов, сочетанных травм и других сложных клинических случаев.

Аппарат позволяет выполнять КТ-перфузию и КТ-ангиографию сосудов головного мозга. Эти исследования помогают врачам быстро оценить кровоток, определить объем поражения тканей и своевременно выбрать дальнейшую тактику лечения при инсультах. Современное оборудование дает медикам возможность быстрее принимать решения, а пациентам — вовремя получать необходимую помощь.

Новый КТ стал вторым крупным диагностическим аппаратом, который поступил в Сургутскую травмбольницу за последнее время. В конце прошлого года учреждение получило новый МРТ-комплекс, который сейчас активно используют в работе.