В Сургуте 9 Мая на свет появились семь мальчиков и шесть девочек

В День Победы в Сургуте родились 13 детей – семь мальчиков и шесть девочек. Первым ребенком, появившимся на свет 9 Мая, стал мальчик. Он родился в 00:25 с весом 3 600 граммов и ростом 53 сантиметра, поделилась президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Также в центре подвели итоги первых четырех месяцев 2026 года. За это время в Сургуте родились 2 191 ребенок – 1 098 мальчиков и 1 093 девочки. В 26 семьях появились двойни.

Кроме того, 90 детей появились на свет благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям.

Отдельно специалисты отметили статистику за апрель. За месяц в центре родились 544 ребенка – 287 мальчиков и 257 девочек. В восьми семьях появились двойни, а 11 детей родились благодаря ЭКО.

Самым крупным новорожденным апреля стал мальчик весом 4 990 граммов и ростом 56 сантиметров. Он появился на свет 15 апреля.

Самым «урожайным» днем месяца стало 13 апреля. Тогда в Сургуте родились сразу 24 ребенка – 12 мальчиков и 12 девочек.