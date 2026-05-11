В Сургуте устраняют последствия сильного ветра и метели

Вчера, 10 мая, сильный ветер повалил деревья в разных районах Сургута – пострадали автомобили горожан. На фоне непогоды коммунальные и аварийные службы города перевели на усиленный режим работы, сообщил глава Сургута Максим Слепов.

Сейчас специалисты ремонтируют светофоры и линии электропитания, убирают с дорог поврежденные знаки и устраняют последствия непогоды. Также рабочие восстанавливают электричество в дачных кооперативах и частном секторе.

«Все работы держу на контроле. Призываю соблюдать меры безопасности, по возможности, оставаться дома. При возникновении чрезвычайной ситуации – звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112», – написал Максим Слепов в своих соцсетях.

Напомним, из-за сильного ветра сургутские школьники сегодня остались на дистанте.