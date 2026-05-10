Зрители Саранска тепло приняли гастроли Сургутского театра

Сургутский музыкально-драматический театр впервые выступил в столице Мордовии – Саранске – в рамках федеральной программы «Большие гастроли». С 25 по 28 апреля артисты представили на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия три спектакля, которые посмотрели около 1 200 зрителей, сообщает пресс-служба театра.

Гастроли прошли в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России. Для сургутской труппы это уже третий регион, где театр выступил впервые – ранее коллектив побывал в Дагестане и Подмосковье.

На гастролях технические службы трудятся без отдыха. Фото: Даниэлла Бершанская

В Саранск сургутяне привезли около двух тонн декораций и новый репертуар. Зрителям показали мюзикл «Пиноккио», спектакль «Чайка» по пьесе Антона Чехова и трагикомедию «Рок-н-ролл на закате».

Особенно тепло зрители приняли «Чайку» – несмотря на то, что спектакль показывали в понедельник.

Зритель в Саранске аплодирует сургутской Чайке. Фото: Даниэлла Бершанская

В театре отметили, что зрители в Саранске оказались очень внимательными и эмоциональными.

«Тишина в зале иногда пугала! Но при этом порой зрители не сдерживались и очень эмоционально дарили аплодисменты отдельным сценам, репликам. Это неимоверно приятно!» – рассказали сургутские артисты.

Гастроли стали для коллектива особенным опытом. В театре отмечают, что Саранск оказался городом с очень развитой культурной средой – здесь работают восемь театров, музеи и крупные дома культуры, а местный зритель хорошо знаком со столичными постановками.

Актеры на поклоне после спектакля Чайка. Фото: Даниэлла Бершанская

Теперь Сургутский театр ждет ответный визит коллег из Мордовии – гастроли Государственного русского драматического театра Республики Мордовия в Сургуте запланированы на сентябрь.