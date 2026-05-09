Аэропорт Сургут открыл полевую кухню для пассажиров в День Победы

В Международном аэропорту Сургут для пассажиров вылетающих рейсов в День Победы работала полевая кухня. Об этом сообщили в аэропорту.

Гостей угощали гречневой кашей с говядиной, черным хлебом, огурцом, фронтовыми «100 граммами» и компотом из сухофруктов.

Также пассажирам вручали георгиевские ленточки — один из главных символов памяти и уважения к подвигу поколения победителей.

В аэропорту отметили, что полевая кухня в День Победы уже стала доброй традицией и частью праздника. Для пассажиров это возможность поздравить друг друга, почувствовать атмосферу общего праздника и получить немного тепла перед вылетом.