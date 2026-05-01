В Сургуте продолжается голосование за объекты благоустройства

Жители Сургута вновь выбирают общественные пространства, которые будут благоустроены в городе в 2027 году. Голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Всероссийское онлайн-голосование стартовало 21 апреля на платформе обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг и продлится до 12 июня.

На выбор сургутянам предложены три территории: сквер Энергетиков, парковая зона в 37 микрорайоне и сквер в 32 микрорайоне. Все эти инициативы были вынесены на голосование после обсуждения на заседании общественной комиссии города по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Предложения общественников и депутатов проанализировали, после чего в проекты внесли необходимые корректировки.

Глава Сургута Максим Слепов подчеркнул, что все представленные инициативы — это предложения самих горожан. «Они выбраны по критериям социальной значимости и необходимости в конкретном районе города. Благодаря федеральному проекту в Сургуте с 2019 года реализовано 25 проектов. Ежегодно в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства принимают участие более 40 тысяч сургутян», — отметил градоначальник.

Фактически речь идет о механизме, который позволяет горожанам напрямую влиять на развитие городской среды. Именно поэтому в администрации подчеркивают важность участия как можно большего числа граждан.

«Чем больше сургутян проголосует – тем больше вероятность получения дополнительного финансирования из федерального бюджета на благоустройство выбранных жителями объектов. Поэтому призываем сургутян не оставаться в стороне. Голосование занимает буквально пару минут – зайдите на Госуслуги, ознакомьтесь с проектами и выберите тот, который считаете приоритетным. Голос каждого – это реальный шаг к тому, чтобы наш город становился уютнее и комфортнее», – рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

В 2026 году в Сургуте благоустроят четыре объекта, которые жители поддержали по итогам прошлогоднего отбора. Это два участка в экопарке «За Саймой» — от улицы Сибирской до проспекта Пролетарского и от улицы Университетской до набережной Ивана Кайдалова, а также два участка набережной правого рукава водохранилища Сайма — от Дворца торжеств до улицы Университетской.

Андрей Арменчу пояснил, что благоустройство этих территорий пройдет в два этапа. Здесь предусмотрены прогулочная набережная и тропиночная сеть, установка малых архитектурных форм, скамеек и урн, современное освещение, а также создание комфортной и безопасной среды для отдыха и прогулок. По его словам, эти работы позволят полностью завершить обновление пешеходных маршрутов в парке «За Саймой», где в 2024-2025 годах уже были реконструированы основные магистральные дорожки. Новые проекты должны логично дополнить созданную инфраструктуру и обеспечить непрерывность удобных пешеходных связей.

О том, как сегодня выстраивается взаимодействие жителей и власти в вопросах благоустройства, рассказал депутат Думы города Сургута Богдан Гужва: «Сегодня мы ведём открытый диалог на разных площадках и форумах, где жители формулируют свои запросы. Обращения поступают как через депутатов, так и напрямую в администрацию. Главное, что сейчас у граждан есть множество рабочих механизмов, чтобы высказать свои предложения». Для удобства жителей в этом году помощь в голосовании будут оказывать волонтеры по всему городу. Они помогут зарегистрироваться или войти в личный кабинет на Госуслугах, найти сервис голосования, ознакомиться с проектами и правильно оформить выбор. Поддержать можно только одну территорию — ту, которая, по мнению жителя, должна быть благоустроена в первую очередь.

Для того, чтобы поддержать один из проектов, нужно перейти на портал zagorodsreda.gosuslugi.ru либо открыть его через QR-код, опубликованный на этой странице «НГ», авторизоваться, выбрать в списке Сургут и проголосовать за ту общественную территорию, которая кажется вам самой важной. Продлится голосование до 12 июня.

