ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
Будете ли вы продлевать майские праздники?
Вы тревожитесь из-за экономической ситуации в стране?

Да 86.1%

Нет 9.9%

Не знаю 4%

Всего голосов: 101

Домашних заданий в российских школах слишком много?

Да, нагрузка чрезмерная 31.4%

Нет, объем нормальный 17.6%

Проблема не в количестве, а в качестве заданий 33.3%

Не знаю 17.6%

Всего голосов: 102

Сколько времени ваш ребенок реально тратит на домашние задания?

Меньше, чем рекомендует Минпросвещения 16.4%

Примерно укладывается в норматив 16.4%

Значительно больше норматива 31.5%

У меня нет детей школьного возраста 35.6%

Всего голосов: 73

​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-3 мая? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-3 мая? // АФИША
Фото: Сургутская филармония / vk.com

1 мая

METAL FEST в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Юных и взрослых горожан приглашают на METAL FEST, где группы PARTY KILLERS и LIQUEFACTION зарядят всех энергией и хорошей музыкой.

Телефон для справок: 8 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

Концерт-медитация с видеопроекциями «Sage»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 20:00.

Горожан ждет интересный концерт этно-экспериментального проекта SAGE ‒ это виртуозное исполнение на диджериду и его экспериментальных разновидностях, уникальное звучание голоса в широком диапазоне ‒ включая горловое и обертонное пение, русское традиционное пение. Концерт пройдет в сопровождении авторских видеопроекций на большом экране.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 1 300 рублей, в день мероприятия ‒ 1 500 рублей, парный билет ‒ 2 000 рублей. 12+

2 мая

Лекторий «Красный чум» на тему «Парады Победы 1945 года»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, первый этаж. Время: 12:00.

Экскурсовод первой категории Елена Дьяченко расскажет гостям и жителям Сургута о четырех военных парадах с участием Красной Армии, проведенных в честь победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Особое внимание на лекции будет уделено главному параду, состоявшемуся 24 июня 1945 года в Москве, когда армия победителей триумфально прошла по Красной площади, сложив к кремлевской стене вражеские знамена.

Телефон для справок: 51-68-20, 23-85-66. Вход свободный. 12+

Мультимедийное занятие-диалог «Листая дневники блокады…»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

На занятии дети и их родители познакомятся с историями блокадного Ленинграда глазами детей.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 100 рублей, взрослый ‒ 120 рублей. 6+

Торжественное закрытие XIV Молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

В этот вечер Симфонический оркестр Сургутской филармонии под управлением дирижера Станислава Дятлова исполнит известную Кармен-сюиту Бизе от композитора Родиона Щедрина. Помимо этого, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина подарит зрителям музыкальное произведение «Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова».

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 900 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

3 мая

Спектакль «Жил-был Лёша»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Для сургутян всех возрастов подготовили спектакль по мотивам повести-сказки Сергея Седова «Жил-был Лёша». В его коротких сказках много вселенных, юмора и добрых поступков. Главный герой произведения умеет превращаться во все, что пожелает: в грузовик или самолет, космонавта, пирог, летающую тарелку, голубя, пылесос. Делает это Леша из любопытства, а иногда чтобы кому-нибудь помочь.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «Звезда Победы»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

На музейном занятии посетители узнают историю наград периода Великой Отечественной войны, а также создадут авторскую работу в технике «канзаши».

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Игра-викторина «Секрет генерала»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне для горожан подготовили игру-викторину для всей семьи.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 100 рублей, взрослый ‒ 120 рублей. 6+

Концерт группы «Мельница»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

На сцене филармонии выступит известная фолк-рок-группа «Мельница». Зрители услышат новую программу «Крапива», которая является переходом от «Символа Солнца» к будущему альбому.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 500 рублей. 12+

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

