Власти Сургута ответили на жалобы жителей на магазин разливных напитков рядом со школой

В Сургуте магазин разливных напитков, открывшийся рядом со школой №12 на улице Григория Кукуевицкого, не имеет права продавать алкогольную продукцию. Об этом говорится в ответе администрации города на запрос СИА-ПРЕСС.

«Магазин разливных напитков «Полный Бак» расположен в границах прилегающей территории к спортивному комплексу «Старт» (ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/5), на которых действуют ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. Таким образом, магазин не вправе осуществлять розничную продажу алкогольной продукции. По факту обращений жителей Администрацией города Сургута предпринимателю вручено уведомление о недопущении розничной продажи алкогольной продукции в магазине «Полный Бак», − сообщил заместитель главы Сургута Артём Кириленко.

По этой причине магазин не имеет права торговать алкогольной продукцией. После обращений жителей предпринимателю вручили уведомление о недопустимости продажи алкоголя. Кроме того, информацию направили в УМВД России и Департамент экономического развития Югры. Ведомство также объявило предпринимателю предостережение.

«В настоящее время деятельность по реализации алкогольной продукции в указанном торговом объекте прекращена», – сообщили в администрации.

Власти также напомнили, что в Сургуте действуют установленные границы территорий возле образовательных, спортивных и других социальных объектов, где продажа алкоголя запрещена или ограничена.

При этом в мэрии уточнили, что проверки соблюдения законодательства в этой сфере проводят полиция и окружной департамент экономического развития. Администрация города такими полномочиями не обладает.