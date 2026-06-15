В Югре продолжают действовать еще семь очагов возгорания

За минувшую неделю в Югре ликвидировали 46 лесных пожаров. Огонь прошел более 867 гектаров леса. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов округа.

По состоянию на утро 15 июня в регионе остаются действующими семь лесных пожаров общей площадью 844 гектара. Один из очагов уже удалось локализовать.

С огнем борются 133 человека. Для доставки пожарных и специалистов в труднодоступные районы используют авиацию.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. Ландшафтных пожаров в округе сейчас также не зарегистрировано.

Наиболее высокая пожарная опасность сохраняется в Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Белоярском районах. В Сургутском районе, а также в Нефтеюганском и Березовском районах риск возникновения новых пожаров оценивается как умеренный.

Всего с начала года в Югре потушили 94 лесных пожара на площади почти 3 тысячи гектаров. Кроме того, в регионе ликвидировали 25 ландшафтных возгораний, охвативших около 1,7 тысячи гектаров.