У депутатов Думы Сургута возникли вопросы к перечню благоустройства дворов на 2026 год

В Сургуте продолжают обсуждать проблему благоустройства дворовых территорий на 2026 год. На заседании комитета Думы города депутаты подняли вопросы по списку адресов, финансированию и срокам реализации работ.

Как сообщила и.о. директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галина Нагиева, бюджет программы составит 269,6 млн рублей с учетом инициативных проектов.

В рамках программы планируется благоустроить 17 дворовых территорий. В список вошли адреса: проспект Пролетарский, 24; улица Студенческая, 17; улица Чехова, 10; проспект Комсомольский, 40; улица Чехова, 10/1; проспект Пролетарский, 30/1; улица Мелик-Карамова, 24; улица Студенческая, 19; улица Грибоедова, 13; улица Набережная, 12/1; улица Крылова, 43; улица Бахилова, 1; улица Профсоюзов, 32; улица Крылова, 43/1; проспект Пролетарский, 30; проспект Пролетарский, 22; улица Быстринская, 6.

Последний адрес реализуют по инициативному бюджетированию ‒ там появятся детская и спортивная площадки.

При этом в первоначальном списке значились 30 территорий. Депутаты Сургута обратили внимание на то, что часть дворов из этого перечня исчезла. Председатель комитета Владимир Клишин заявил, что жители задают вопросы, а у депутатов нет информации, почему одни адреса попали в программу, а другие ‒ нет.

В администрации пояснили, что перечень формируют по балльной системе, а также с учетом дополнительных факторов, в том числе ситуации с управляющими компаниями. Например, если по двору идет смена УК, это может повлиять на участие в программе. Кроме того, некоторые заявки не приняли из-за нарушений при оформлении и отправили на доработку.

Окончательный список дворов сформируют после корректировки муниципальной программы и заключения соглашений с управляющими компаниями ‒ ориентировочно к концу мая.

На заседании также обсудили проблемы на конкретных территориях. Так, на улице Привокзальной, 28 после благоустройства продолжают скапливаться лужи. По словам депутата Богдана Гужвы, причина ‒ отсутствие ливневой канализации и просадка грунта.

В мэрии подтвердили, что ситуацию нужно изучать на месте, и предложили организовать совместный выезд.

«Если вы говорите, что лужа все больше и больше, то причина в том, что изначально все было плохо сделано, просто проседает грунт. Надо выезжать и смотреть», ‒ сказал заместитель директора МКУ «ДДТиЖКК» Игорь Газизов.

Отдельно депутаты обратили внимание на дворы, которые фактически используются как пешеходные маршруты. В частности, речь идет о домах на Крылова, 43 и 43/1, через которые проходит поток к детской школе искусств №2.

«Там узенький тротуар, буквально метровый. В ужаснейшем состоянии находится проезжая часть. Я прошу обратить на это особое внимание, потому что это не только дворы, это социально значимый объект», ‒ подчеркнул Богдан Гужва.

Еще один проблемный адрес ‒ Чехова, 10.

«Это тот самый адрес, который уже находится в списке более трех лет, и мы никак не можем его отремонтировать», ‒ отметил депутат Артем Гаврилов.

Сейчас решается вопрос с расширением границ дворовой территории: ранее часть участка отнесли к землям общего пользования, и теперь необходимо скорректировать межевание.

В администрации сообщили, что управляющая компания собирает протокол собственников, после чего границы участка уточнят и поставят на кадастровый учет. Для решения спорных вопросов планируют провести отдельную встречу с участниками процесса.

Таким образом, программа благоустройства дворов в Сургуте на 2026 год пока остается в стадии уточнения. Несмотря на сформированный предварительный список, окончательный перечень адресов станет известен к концу мая.