В Сургуте пациента спасли до приезда скорой благодаря инструкциям диспетчера

В Сургуте диспетчер скорой помощи помогла по телефону спасти мужчину, который начал задыхаться и потерял сознание. Инцидент произошел 21 апреля, сообщил глава Депздрава Югры Роман Паськов.

«21 апреля в 16:31 в диспетчерскую поступил тревожный звонок: мужчина задыхается, теряет сознание, перестает дышать. На линии фельдшер Разият Мулалиева. В считанные секунды она оформила вызов, направила реанимационную бригаду и начала дистанционно руководить действиями очевидцев», – написал он в своих соцсетях.

Рядом с пострадавшим находились его дочь и сосед. Они выполняли указания фельдшера: смогли извлечь из дыхательных путей кусок апельсина, который перекрыл доступ воздуха, и провели два цикла сердечно-легочной реанимации.

После этого мужчина начал дышать. К моменту приезда скорой помощи он уже пришел в сознание. Пациента доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.