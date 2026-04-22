Капремонт бассейна «Дельфин» в Сургуте планируют завершить в этом году

В Сургуте продолжают разбираться с затянувшимся капитальным ремонтом бассейна «Дельфин». Вопрос о текущем состоянии работ и сроках завершения подняли депутаты на заседании комитета Думы по социальной политике. Председатель комитета Эмилия Трапезникова напомнила, что контракт с прежним подрядчиком был расторгнут, и поинтересовалась, как сейчас обстоят дела на объекте.

«По «Дельфину» на данный момент проектная документация откорректирована, выполнена передвижка денежных средств, документы отправлены для процедуры расторговки и определения подрядной организации», – пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства Галина Набиева.

На уточняющий вопрос депутатов о том, определен ли подрядчик, она ответила, что конкурс еще впереди.

«Подрядчик еще неизвестен. Будет конкурсная процедура», – отметила замдиректора.

При этом власти рассчитывают завершить ремонт в текущем году.

«Срок выполнения работ – до конца года. В этом году, мы думаем, что работы завершим», – добавила Набиева.

Народные избранники также уточнили, почему проект потребовал доработки. Депутат Дина Биглова-Фатова задала вопрос о внесенных изменениях.

«По «Дельфину» еще хочется уточнить. Что-то добавили в проект? Переделали его?» – спросила она.

Как пояснила Набиева, в ходе подготовки выявили ряд проблем, в том числе по конструктивным элементам здания.

«Были некоторые замечания в проектной документации в части конструктивных элементов… Были опасения по несущим конструкциям», – ответила она.

Кроме того, директор МКУ «ДЭАЗиИС» Андрей Цап уточнил, что в первоначальном проекте не были учтены важные работы.

«У нас изначально не была учтена замена покрытия кровли полностью, только на 10% все учтено. В ходе производства работ выяснилось, что необходимо менять перекрытия полностью. И входная группа тоже не была учтена», – дополнил Цап.

Контракт с прежним подрядчиком расторгли без судебных разбирательств, при этом финансирование на завершение работ уже предусмотрено.

Напомним, завершить капитальный ремонт «Дельфина» планировалось еще в мае 2025 года, однако подрядчик – компания «СпецМонтажПроект» – не справился с обязательствами. Тогда в СМИ сообщали, что срыв сроков был связан с нехваткой строительных материалов и оборудования, производство которых приостановили из-за санкций. Несмотря на заверения подрядчика о решении проблем с поставками, работы возобновить в полном объеме так и не удалось.