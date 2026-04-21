Депутаты Сургута вновь потребовали критерии отбора школ для капитального и текущего ремонтов

В Сургуте в 2026 году запланированы ремонтные работы на 83 объектах образования – это 44 детских сада, 36 школ и три учреждения дополнительного образования. На эти цели из городского бюджета направят почти 900 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании комитета Думы Сургута по социальной политике.

«В 2026 году в рамках муниципальной программы развития образования в Сургуте запланировали ремонтные работы на общую сумму 873 млн рублей. В том числе на проведение капитального и текущего ремонтов, с обследованиями, проектно-изыскательными работами и далее», − сообщила депутатам заместитель директора департамента городского хозяйства Галина Набиева.

Из этой суммы 590 миллионов рублей направят на капитальный ремонт 12 объектов образования. В их числе три детских сада, три школы и одно учреждение дополнительного образования.

Среди запланированных работ – капитальный ремонт крылец и отмосток на восьми зданиях, включая объекты МБОУ «Сказка», школы №3, №5, №15, №22, №26 и лицей №3. По большинству объектов подрядчики уже определены и контракты заключены.

Отдельно в этом году предусмотрели работы по безопасности подходов к образовательным учреждениям. Власти запланировали ремонт пяти проездов и двух тротуаров возле школ и детских садов.

Во время обсуждения депутаты подняли и вопрос объектов, по которым работы ранее затягивались. Председатель комитета Эмилия Трапезникова напомнила о трех учреждениях, где в прошлую кампанию оставались незавершенные ремонты – это лицей №3, школа №15 и школа №22.

В администрации сообщили, что работы на этих объектах завершили до конца прошлого года.

Но основная дискуссия на комитете развернулась вокруг другой темы – по каким критериям вообще образовательные учреждения попадают в программу капитального и текущего ремонта. Этот вопрос депутаты поднимают уже не первый год.

«Уже больше года отсутствует действующий порядок, который должен содержать критерии отбора», – подчеркнула Трапезникова. По ее словам, аналогичные критерии депутаты просили разработать и для объектов спорта.

По словам Галины Набиевой, документ сейчас дорабатывают. Если раньше критериев было всего три, теперь систему расширили до 7-8 параметров. Среди них – не только год постройки и физический износ, но и техническое состояние инженерных сетей, данные о ранее проведенных ремонтах и другие показатели.

«Порядок находится в стадии разработки», – сообщила Набиева, добавив, что после доработки документ направят на согласование.

После доработки документ планируют направить на согласование в профильные структуры, в том числе в Думу города.

Кстати, с инициативой создать единый перечень школ и детских садов, нуждающихся в капитальном ремонте, ранее выступил депутат Думы Сургута Владимир Болотов. По его мнению, сейчас работы ведутся точечно, без общей стратегии. При этом, по оценкам департамента архитектуры и градостроительства, стоимость ремонта всех школ составляет около трех миллиардов рублей. Провести работы одновременно на всех объектах невозможно – из-за необходимости временно перераспределять учеников и дефицита учебных мест в городе.