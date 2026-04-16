​В Сургуте перекроют проезд у СурГУ из-за праздника «Красная горка»

В это воскресенье, 19 апреля, в Сургуте с 09:30 до 17:00 перекроют движение автотранспорта на участке у СурГУ из-за народного праздника «С весной поздравляем – Красную горку встречаем!». Об этом напомнили в администрации города.

Речь идет о проезде от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед СурГУ.

На время перекрытия изменится движение общественного транспорта. Автобус маршрута №112 будет курсировать в объезд:

– при движении от остановки «Университет» рейс начнется от остановочного пункта «Газпром»;

– при движении со стороны ДПК «Сургутское» конечной станет остановка «Газпром».

Власти просят горожан учитывать изменения при планировании поездок.

В этом году в Сургуте вместо традиционной Масленицы пройдет Красная горка. Праздничные гуляния состоятся 19 апреля на Центральной площади города. Сургутян ждет насыщенная программа: выступления фольклорных коллективов, силовое шоу от команды «Стальной Медведь», хороводы, конкурсы и семейные игры. Для детей подготовят отдельные развлечения, а для всех гостей – ярмарку, фотозоны и призы от партнеров.