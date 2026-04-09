В Сургутском районе отремонтируют дороги на 210 млн рублей

Сургутский район готовится к дорожной ремонтной кампании. В 2026 году в муниципалитете планируют привести в порядок 7,7 км дорог в Барсово, Белом Яре и на межселенной территории. Об этом глава района Андрей Трубецкой сообщил в своих социальных сетях.

«Участки определены по итогам обследования улично-дорожной сети, которое провели в прошлом году. На капитальный ремонт предусмотрено порядка 210 млн рублей, из них 189 млн рублей – средства округа», – отметил он.

В Барсово планируется обновить 2,67 км асфальта на улицах Киевская, Майская, Кубанская и Лесная. Помимо этого, здесь обустроят тротуары и освещение. Контракт рассчитан на два года.

В Белом Яре отремонтируют 0,76 км дороги – от фермы КРС до территории «Сургутмебели», а также участок от улицы Лесной до фермы.

Самый протяженный участок – 4,28 км – приведут в порядок на межселенной территории: речь идет о дороге от ЗСК до Сайгатиной. Подрядчики уже определены, к работам планируют приступить в июне.

Кроме того, запланирован и текущий ремонт:

«В рамках муниципального контракта с АО ГК «Северавтодор» намечено восстановить автодорогу от УТТ-4 до ЗСК и путепровод на подъезде к Барсово. Общая площадь работ – 990 кв. м. Дополнительные работы ожидаются на 40 км грунтовой автодороги к Горному. Текущий ремонт в границах самих населенных пунктов местные администрации проводят самостоятельно за счет бюджетов поселений», – добавил глава района.

Напомним, в 2025 году в Сургутском районе уже отремонтировали шесть участков дорог общей протяженностью 6,4 км в Солнечном, Ляминой, Федоровском и на межселенной территории. Стоимость работ составила 361 млн рублей: 211 млн из окружного и 150 млн из местного бюджетов.