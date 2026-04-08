Суд в Сургуте начал рассматривать уголовное дело Андрея Филатова

Сургутский городской суд 8 апреля начал рассматривать уголовное дело в отношении Андрея Филатова. Об этом сообщили суды Югры. Филатов обвиняется в совершении 13 преступлений по части 8 статьи 204 УК РФ.

Как уточнили в суде, в ходе судебного следствия началось предъявление обвинения подсудимому. Государственный обвинитель также заявил ходатайство о проведении части заседания в закрытом режиме. Суд принял решение, что закрытым будет этап заседания, на котором показания даст сам подсудимый.

Следующее судебное заседание назначили на 30 апреля 2026 года на 10:00. Разбирательство по делу продолжится в эту дату.

Напомним, на стадии предварительного следствия Филатов полностью признал вину по вменяемым статьям. В связи с активным содействием следствию с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, Филатов через посредников незаконно получил не менее 100 млн рублей. Как считают правоохранительные органы, деньги передавали представители организаций и индивидуальные предприниматели за действия в их интересах.

Речь, в частности, идет о содействии при заключении договоров подряда на обслуживание многоквартирных домов, надлежащем исполнении уже заключенных контрактов, а также об отказе от их досрочного расторжения.