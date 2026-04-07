Сургутяне пожаловались на затопленную детскую площадку во дворе на проспекте Ленина

Детская площадка во дворе дома №33 на проспекте Ленина в Сургуте оказалась затоплена. Вода стоит «по колено», и играть на территории невозможно, пожаловалась местная жительница Анна Х.

«Прошу обратить внимание! Проспект Ленина, 33, во дворе детская площадка вся в воде по колено. Просим принять меры, жильцы дома №33», ‒ написала горожанка в комментариях под постом главы Сургута Максима Слепова.

В администрации города ответили, что, по информации управляющей компании, детская площадка имеет песчаное покрытие, поэтому механизированная уборка снега там не проводится.

Однако, по словам жительницы дома, песчаного покрытия на площадке уже давно нет, а обращения в управляющую компанию результата не дали.

Между тем, власти рекомендовали жителям обращаться в свою УК по вопросам содержания территории.

Редакция СИА-ПРЕСС направила запрос в ООО УК «СургутСервис» для уточнения информации. На момент публикации ответ не поступил.