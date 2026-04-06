В Сургуте новый спорткомплекс с ледовой ареной планируют открыть в июле

В Сургуте строительство нового спорткомплекса с искусственным льдом в микрорайоне Хоззона перешагнуло экватор. Об этом сообщил «Стройкомплекс Югры». Объект станет уже пятым спортивным сооружением в городе, которое возводят по концессионной схеме.

На площадке уже завершили основные работы по возведению каркаса здания. Готовы фундамент, несущие стены, колонны и монолитные перекрытия. Также строители закрыли тепловой контур: смонтировали кровлю из сэндвич-панелей и установили окна.

Кроме того, завершен монтаж наружных сетей бытовой и ливневой канализации. Фасад находится в высокой степени готовности, сейчас специалисты заканчивают входные группы.

На объекте уже подготовили основание под будущую хоккейную площадку и залили стяжку вокруг нее. Параллельно рабочие прокладывают внутренние инженерные сети — тепло- и водоснабжение. Для финального обустройства ледового поля на площадку завезли песок и щебень. Холодильную установку для арены уже изготовили, она ожидает монтажа.

Новый комплекс рассчитан на 80 спортсменов в час. Для зрителей предусмотрены трибуны на 72 места. Ввести объект в эксплуатацию планируют в июле этого года.