В Сургуте пройдет встреча о Вадиме Шутове и развитии профтехобразования

Сургутский краеведческий музей проведет встречу «Люди нашего города: Вадим Николаевич Шутов», посвященную истории становления и развития профессионально-технического образования в Сургуте. Об этом сообщила администрация Сургута. Мероприятие пройдет 7 апреля в 15:00 в Музейном центре на улице 30 лет Победы, 21/2.

Героем встречи станет Вадим Шутов — директор Сургутского политехнического колледжа. Как отмечается в анонсе, именно он в начале 1990-х годов стал одним из ключевых участников развития училища и дальнейшего реформирования системы профессионально-технического образования в городе.

Сегодня Сургутский политехнический колледж сотрудничает с ведущими предприятиями региональной экономики. Благодаря этому студенты проходят практику на реальном производстве, работают с современным оборудованием и перенимают опыт у действующих специалистов.

Дополнительную информацию о встрече можно уточнить по телефону: 8 (3462) 51-68-20.