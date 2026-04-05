Депутат Сургута Алексей Кучин вручил награды ветеранам геологии и отметил значение профессии для города

В Центре патриотических проектов «Моя история» в Сургуте прошла встреча, приуроченная ко Дню геолога. Организатором выступила городская общественная организация «Ветераны геологии». В этом году исполняется 60 лет со дня учреждения праздника, связанного с открытием первых месторождений в Западной Сибири в начале 1960-х годов.

В мероприятии принял участие депутат Думы Сургута Алексей Кучин. Он вручил ветеранам отрасли награды городского парламента и отметил вклад геологов в развитие Сургута.

«Мы были бы маленьким провинциальным поселком, маленьким городом, в лучшем случае, не более того, а благодаря геологам, собственно, у нас появились и нефтяники, и газовики, и энергетики, появились рабочие места и мощные предприятия. Все это сделали люди, которые сначала в своих кабинетах сделали теоретические открытия, а потом сквозь непогоду, зиму, грязь, морозы и так далее, уже своим трудом доказали, что нефть и газ в Сургуте есть, что это перспективный не только промышленный комплекс, но и город для жизни, собственно говоря, после них все началось. По сути, современный Сургут открыли, можно сказать, тоже геологи», – подчеркнул депутат.

Он добавил, что сам вырос в районе Геологов на улице Первопроходцев и всегда с особым уважением относился к представителям этой профессии.

В завершение Алексей Кучин поблагодарил геологов за труд и выразил признательность ветеранской организации за сохранение исторической памяти о становлении отрасли.