Школа БПЛА «Северная пчела» проведет в Сургуте хакатон «Югорский беспилотник»

В Сургуте 11-12 апреля пройдет хакатон «Югорский беспилотник», посвященный беспилотным технологиям и искусственному интеллекту. Об этом сообщила школа БПЛА «Северная пчела». Организаторы отмечают, что в этот раз формат обновили, чтобы участники могли глубже погрузиться в работу с кейсами и защиту проектов.

Точкой сбора и площадкой для защиты решений станет «Школа 21» в Сургуте. Старт хакатона намечен на 11 апреля в 10:00.

Как уточнили организаторы, 9 апреля на сайте codearena.ru откроют кейсы, чтобы команды смогли заранее изучить задания. С началом хакатона участники приступят к решению станций по двум направлениям — искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты.

Защита проектов пройдет 12 апреля в 13:00. После презентации решений участники смогут побороться за призы. Мероприятие проходит при поддержке гранта губернатора Югры.