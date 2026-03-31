Администрация Сургута увеличила до 3 млн рублей субсидию для производственных компаний

В Сургуте сумму меры поддержки на финансовое обеспечение затрат для производственных компаний увеличили с 1,5 до 3 млн рублей. Об этом сообщила администрация Сургута. Субсидию предоставляют в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В мэрии пояснили, что размер поддержки вырос из-за высокого спроса со стороны местного бизнеса. Одним из примеров таких предприятий называют ООО «ЛАДК-Групп», которое работает в городе более 10 лет и занимается монтажом, ремонтом и демонтажем буровых вышек.

Среди заказчиков компании — нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия в Югре, на Ямале, в Астраханской области и Красноярском крае. На предприятии работают 14 сотрудников. Компания также проектирует и выпускает нестандартное нефтепромысловое оборудование, которое заменяет импортные аналоги при сохранении качества и технических характеристик.

По данным администрации, выручка предприятия по итогам 2025 года составила 85 млн рублей. В этом году компания планирует подать заявку на муниципальную меру поддержки.

Кроме того, в Сургуте увеличат и максимальный размер субсидии на возмещение затрат малому и среднему бизнесу с 700 тысяч до 1 млн рублей. Также сохранят введенные в прошлом году субсидии до 1 млн рублей для предпринимателей, работающих в социальном бизнесе и креативных индустриях.