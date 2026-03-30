Сургутская поликлиника №3 продолжит работу по новому адресу

Поликлиника №3 в Сургуте сменила адрес: с 1 апреля прием пациентов будет вестись в здании на улице Энергетиков, 24. Об этом сообщили на сайте медучреждения.

Речь идет о подразделениях, которые ранее располагались в четырехэтажном здании по адресу Энергетиков, 14. Там уже несколько месяцев продолжается капитальный ремонт, и сейчас помещения полностью освободили для проведения работ.

По информации «СургутИнформ-ТВ», специалисты начали принимать пациентов в новом здании уже с сегодняшнего дня. Медучреждение разместилось в двухэтажном корпусе по соседству.

В новое помещение переехали детская поликлиника, отделение медицинской реабилитации, лаборатория, дневной стационар и кабинет ультразвуковой диагностики. В поликлинике уточнили, что расписание приема врачей не изменилось, также сохраняются прежние контактные телефоны.