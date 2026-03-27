СГЭС улучшит электроснабжение в 10 дачных кооперативах Сургута в 2026 году

В Сургуте в 2026 году проведут работы по улучшению электроснабжения в 10 дачных кооперативах. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на компанию СГЭС. Речь идет о модернизации сетей в товариществах, где планируют увеличить пропускную способность и обновить инфраструктуру.

Работы запланированы в кооперативах «Победит-1», «Победит-2», «Кедровый бор», «Ветеран-2», «Крылья Сургута», «Прибрежный», «Лайнер», «Старожил-1», «Чистые пруды» и «Чернореченский».

Как уточняется, в этих дачных кооперативах собираются увеличить пропускную способность электросетей, построить новые линии электропередачи, а также реконструировать часть старых линий.

Ранее сообщалось, что администрация Сургута также рассчитывает улучшить электроснабжение еще в 23 дачных кооперативах за счет строительства новой подстанции. Ее появление ожидается до 2027 года.

По данным издания, энергопотребление в дачных кооперативах Сургута уже достигло уровня, сопоставимого с потреблением всего Нефтеюганска.