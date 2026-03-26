Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

28 марта

Литературная суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В эту субботу сургутян приглашают на обсуждение юмористического рассказа Аркадия Аверченко «Лакмусовая бумажка». Также в течение всего дня гости мероприятия смогут поучаствовать в литературной игре «Факт или вымысел», где им предстоит разделить правдивые высказывания о писателях и поэтах от мифов.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «Книжки на каникулах»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Горожане всех возрастов могут посетить творческий мастер-класс, где каждый нарисует сказочных героев, а также увидит выставку книжной иллюстрации.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Музыкальная программа «На рифмах и струнах»

Место проведения: Культурный центр «Порт», лица Майская, 10. Время: 17:00.

В стенах «Порта» пройдет вечер авторских песен и стихов от сообщества поэтов и музыкантов «Стихийник». Зрителям представят акустическую музыкальную программу о любви, поиске себя и счастливых моментах.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Премьера концертной программы «Я лечу над Россией»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 18:00.

Ансамбль русских народных инструментов «Ларец», а также солисты Кристина Руденченко и София Олареско подготовили для сургутян интересную музыкальную программу, в которую вошли русские народные песни. Также на сцене в этот день выступят Мария Чистякова, студенты Сургутского музыкального колледжа, учащиеся ДШИ №2 и учащиеся Белоярской ДШИ.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Концерт «Окуджава. Эпизоды»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 18:00.

В Сургуте состоится концерт на основе текстов Булата Окуджавы, которые воедино собрал режиссер Иван Судаков. Главный герой проживет на сцене путь от бунта и отчаяния до смирения и мудрости. В его истории появляются образы женщин в военное время ‒ матери, жены, дочери. В концерте зазвучат реальные истории из разных уголков СССР.

Телефон для справок: 53-03-19. Цена билета: от 800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

29 марта

Мастер-класс «Писанка»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом журналистов им. А.П. Зубарева, улица Энергетиков, 2. Время: 10:00, 11:30, 14:30, 16:00.

На творческом мастер-классе детей и их родителей научат росписи пасхальных яиц. На мероприятии есть все необходимые материалы и инструменты.

Телефон для записи: 28-20-48. Цена билета: от 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «Волшебник сцены»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 11:00.

Сотрудники музея подготовили для гостей особенное мероприятие, на котором каждый узнает секреты закулисья театра. Участникам покажут выставку «Пространство театра», декорации, эскизы для спектакля «Легенда о Гамлете», настоящие сценические костюмы и другой реквизит. После экскурсии присутствующие создадут творческий эскиз персонажа прошлых времен в смешанной технике с помощью акварельной бумаги, ножниц, маркеров, акварели и карандашей.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 100 рублей, взрослый ‒ 120 рублей. 6+

Музейный праздник «Проводы зимы»

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: 12:00.

Сургутян ждут активные игры на свежем воздухе, среди них: «Бег в мешках», «Хоккей на снегу» и «Перетягивание каната». Участники разделятся на несколько команд и посоревнуются за звание самых быстрых, ловких и метких. Победители получат памятные призы.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Психологический лекторий «С лица не воду пить» или «неча на зеркало пенять, коли рожа крива!»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики 78/1, конференц-зал, шестой этаж. Время: 15:00.

Директор Центра медиации Сургута и Сургутского района, профессиональный психолог-консультант и медиатор Любовь Перлова расскажет гостям лектория секреты, как наши внутренние убеждения и эмоции влияют на выражение нашего лица и то, как окружающие люди нас воспринимают. Помимо этого, присутствующих ждет интересная подборка книг и изданий по теме мероприятия.

Телефон для справок: 28-56-93 (доб. 114). Вход свободный. 16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.