После экстренных родов у жительницы Югры развилась опасная болезнь сердца

Врачи Кардиоцентра Сургута спасли многодетную мать, у которой после преждевременных родов развилось жизнеугрожающее заболевание сердца. Женщина поступила в медучреждение в крайне тяжелом состоянии и нуждалась в экстренной помощи, рассказала главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

Третьи роды у пациентки начались на 30-й неделе беременности.

«Роды начались стремительно: во время похода в магазин. Войдя в помещение с мороза, женщина стала задыхаться и почувствовала резкую боль. Юлия смутно помнит, как дошла до дома и вызвала скорую. Сын родился весом меньше двух килограммов. Малыша направили в реанимацию. А через неделю экстренная помощь понадобилась и маме: она не могла сидеть, спать, а потом уже и дышать», – указала Урванцева в своих соцсетях.

Врачи диагностировали перипартальную кардиомиопатию – редкое и опасное осложнение, возникшее на фоне многолетней гипертонии.

«Сердце сокращалось только на 50%. Необходимый объем крови застаивался в органах, вызывая отек. В плевральной полости скопилось более литра жидкости, сдавливающей легкие. Только после пункции мама смогла дышать без кислородной поддержки», – говорится в сообщении.

Медики подчеркивают, что при таком диагнозе ключевую роль играет время. Своевременная медикаментозная терапия позволила стабилизировать состояние женщины.

«Быстрые и профессиональные действия специалистов кардиологического отделения №3, точные назначения и чуткий подход заведующего Андрея Казакбаева и лечащего кардиолога Анастасии Шипициной принесли ожидаемый результат», – отметили в учреждении.

Через месяц после госпитализации пациентку выписали. По данным врачей, функции сердца полностью восстановились, и женщина вернулась домой к семье.