Сургутянам покажут процесс создания спектакля – от идеи до сцены

Жители Сургута увидят, как рождается спектакль – в музейном центре откроется выставка «Пространство театра». Экспозицию представят 27 марта в 15:00. Ее подготовили Сургутский музыкально-драматический театр совместно с Художественным музеем, рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе учреждения.

Проект посвящен закулисью спектакля «Легенда о Гамлете» и раскрывает процесс его создания – от первых идей режиссера до воплощения на сцене.

В экспозиции представлены рабочие заметки режиссера, макет сцены с реквизитом, элементы декораций и бутафории, эскизы костюмов, а также подлинные сценические костюмы на манекенах. Дополняют выставку видеофрагменты постановки и фотографии сургутского театрального фотохудожника Даниэллы Бершанской.

Выставка будет работать до 31 мая 2026 года. Посетить ее можно в музейном центре по адресу: улица 30 лет Победы, 21/2 (третий этаж).