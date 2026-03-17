Депутаты Сургута продолжают встречи с избирателями перед выборами

Депутаты Думы Сургута продолжают встречаться со своими избирателями. На прошлой неделе, 12 марта, одна из таких встреч прошла с участием депутата Дины Бигловой-Фатовой. Вместе с жителями она обсудила актуальные вопросы развития микрорайонов, а также планы по строительству социальных объектов и благоустройству территорий.

Как сообщила депутат в своих социальных сетях, встреча была посвящена проблемам жителей 24, 25 и 30 микрорайонов. В избирательный округ №16 входят дома на проспекте Пролетарском, улицах Геологической, Иосифа Каролинского и Югорской. В следующем созыве к округу планируют присоединить еще несколько домов.

Во время встречи поднимались вопросы благоустройства нового сквера, строительства школ и детских садов в районе бывшей «Взлетки», перспективы появления поликлиники на улице Каролинского и судьбы недостроенного морга в медквартале. Также обсуждали строительство музыкальной школы на Комсомольском проспекте, ремонт культурно-спортивного блока Сургутской технологической школы и благоустройство сквера на проезде Первопроходцев.

«Все это вопросы, которыми мы занимаемся прямо сейчас вместе с моими коллегами ‒ депутатами Дум Сургута и Югры Алексем Кучиным и Ринатом Айсиным», ‒ отметила Дина Биглова-Фатова. Оба депутата присутствовали на встрече.

Алексей Кучин в своих социальных сетях подчеркнул, что многие проблемы округов пересекаются, поэтому работа ведется совместно.

«Округ Дины соседствует с нашим, и многие проблемы у нас общие, решаем мы их тоже вместе. Так, например, в прошлом году занимались совместно вопросами застройки 30-го микрорайона, освещением подходов к школам, отменой штрафов за парковку на пустырях», ‒ написал он.

По словам народного избранника, сейчас депутаты продолжают работать над рядом задач, среди которых строительство новых школ и поликлиники, музыкальной школы, благоустройство сквера на перекрестке Югорской и Пролетарского, ремонт культурно-спортивного блока СТШ и освещение сквера на проезде Первопроходцев.

К обсуждению также подключился депутат думы Югры Ринат Айсин. Он отметил, что встречи с жителями проходят спокойно, а количество обращений постепенно снижается.

«На встречах было немного людей, но это показательно, потому что эти депутаты активно работали и в социальных сетях отвечали на все вопросы. Раньше много людей приходило на встречи из-за большого количества нерешенных проблем ‒ детские сады, школы, дороги. Сейчас вместе с администрацией Сургута, главой Максимом Слеповым, Дума проделала большую работу», ‒ отметил Айсин.

Депутат Думы Югры также подчеркнул вовлеченность своих коллег и их заинтересованность в решении проблем микрорайонов.

Все депутаты Думы Сургута должны отчитаться перед своими избирателями. К настоящему моменту встречи провели Михаил Гринченко (округ №12), Денис Синенко (округ №15), Вадим Майоров (округ №22), Алексей Кучин (округ №19), Михаил Бехтин (округ №4) и Александр Олейников (округ №1).

Сегодня, 17 марта, встречу с жителями округа №7 проводит депутат городской Думы Айдар Явишев по адресу МБОУ гимназия № 2, улица Декабристов, 5/1 в 18:00.