ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
​Сломал остановку − попал на учет: в Сургуте нашли подростка-вандала

В Сургуте нашли подростка, устроившего погром на остановке

​Сломал остановку − попал на учет: в Сургуте нашли подростка-вандала
Фото и видео: администрация Сургута

В Сургуте нашли подростка, который осенью прошлого года повредил остановочный павильон на улице Энергетиков. Об этом сообщили в администрации города.

«Ситуация произошла осенью прошлого года. На камерах видеонаблюдения видно, как один из подростков намеренно ломает конструкции остановки по улице Энергетиков. Полиция идентифицировала личность несовершеннолетнего, правонарушитель поставлен на профилактический учет», − говорится в сообщении.

В администрации напомнили, что большинство остановок в городе оборудованы камерами видеонаблюдения. Они работают круглосуточно и фиксируют возможные правонарушения, а записи при необходимости передаются в полицию.

Власти также отметили, что за подобные действия может наступить административная или уголовная ответственность.


Сегодня в 11:41, просмотров: 272, комментариев: 0
	NULL

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeLXoGm реклама на siapress.ru
