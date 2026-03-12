Мебельный цех загорелся утром в Сургуте

Утром, 12 марта, в Сургуте произошел пожар на территории мебельного цеха на улице Комплектовочной. Возгорание охватило гараж и складское помещение арочного типа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Югре.

«По прибытии первых подразделений установлено горение гаража и арочного строения на территории мебельного цеха, наблюдалось сильное задымление. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Для тушения созданы два боевых участка: на тушение и ограничение распространения огня. Принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара», − говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Позже в МЧС сообщили, что в 09:39 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров.

В настоящее время на месте продолжаются работы по проливке и разбору конструкций. Это необходимо для предотвращения скрытого тления и повторного возгорания.