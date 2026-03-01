Суд с застройщиком тормозит благоустройство двора в Сургуте

Жители дома №19 по улице Ивана Захарова в Сургуте просят благоустроить участок, где недавно демонтировали детскую горку. Об этом в комментариях под постом главы города Максима Слепова написала сургутянка Дарья С.

«Жители дома по улице Ивана Захарова, 19 очень просят обустроить территорию, где не так давно демонтировали детскую горку. Надеемся увидеть на том месте мини-сквер или хотя бы что-то похожее на него, со скамейками, урнами и местом для игр детей», – отметила горожанка.

В администрации Сургута ответили, что пока не могут озвучить конкретные решения по этому участку. Сейчас идет судебный процесс с застройщиком, поэтому у мэрии нет правовых оснований принимать решения о благоустройстве территории.

После завершения судебного разбирательства власти пообещали определить дальнейшую судьбу участка и принять решение по его содержанию и обустройству.