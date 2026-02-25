Численность населения Сургута превысила 441 тысячу человек по итогам 2025 года

На конец 2025 года численность постоянного населения Сургута, по предварительной информации, составила 441,4 тысячи человек. Такие цифры содержатся в отчете главы города, который народные избранники рассмотрели на депутатских слушаниях.

Из общего числа жителей 127,5 тысячи − это молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Если учитывать категорию от 7 до 35 лет, то их 174,8 тысячи человек. Так, молодежь составляет 28,9% и 39,6% от общей численности населения соответственно.

Для сравнения, в 2024 году Сургут достиг отметки в 430 тысяч жителей. Тогда глава города Максим Слепов отмечал, что естественный прирост населения за год превысил 3,6 тысячи человек, а каждый третий горожанин − представитель молодежи. Также более чем на полторы тысячи увеличилось число многодетных семей.

Завтра, 26 февраля, на 42-м заседании Думы Сургута мэр представит депутатам отчет о результатах своей деятельности и работы администрации за 2025 год, в том числе о выполнении поручений городского парламента.