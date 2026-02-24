Депутаты Думы Сургута обсудили строительство двух похоронных залов: один уже возводят, для второго ищут инвестора

В Сургуте планируют построить два зала для прощаний с умершими. Один объект уже возводится, для второго определили площадку. Об этом на заседании комитета Думы сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Иван Сорич.

Первый объект строится на Тюменском тракте − в микрорайоне 49, рядом с противотуберкулезным диспансером. Как сообщил Сорич, компания «Северный похоронный дом» получила разрешение на строительство и уже приступила к работам. В здании планируют разместить четыре зала для прощаний, а также помещения для продажи ритуальной продукции.

Открыть объект рассчитывают до конца 2028 года, хотя ранее речь шла о 2027-м. Перенос сроков объяснили ситуацией на рынке. Депутаты попросили департамент предоставить подробный график выполнения работ, чтобы держать реализацию проекта на контроле.

Также на комитете обсудили перспективы второго зала, который планируется разместить на участке возле Чернореченского кладбища на улице Аэрофлотской − за зданиями автосалонов. Председатель комитета Владимир Клишин уточнил информацию о ранее выявленной технической ошибке в документации.

«Площадь объекта не ясна? В прошлый раз спрашивали о технической ошибке. Насколько помню, его сделали меньше», − отметил Клишин.

Иван Сорич подтвердил, что границы участка были указаны некорректно, из-за чего его площадь в документах увеличилась почти вдвое. Ошибку исправили: сейчас площадь составляет 15 тысяч квадратных метров вместо ранее заявленных 35 тысяч.

Пока второй похоронный дом не строится − инвестор для проекта не определен. До 1 июля должны пройти публичные слушания по изменениям в проект планировки и межевания территории. Во втором полугодии депутаты намерены вернуться к обсуждению реализации объекта.