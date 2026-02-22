Новый спортивный комплекс с универсальным залом открыли в Сургуте

В микрорайоне Хоззона в Сургуте открыли новый спортивный комплекс с универсальным игровым залом. Его площадь превышает 4 тысячи квадратных метров. По словам главы города Максима Слепова, что объект включен в «Карту развития Югры», и стал четвертым из пяти спортивных комплексов, возводимых по концессии.

«Мы очень ждали этот спорткомплекс и постарались максимально задействовать все пространства. Так, на втором этаже расположатся любители интеллектуальных видов спорта: шашек и шахмат. Но самое интересное – перспектива развития всей территории. Летом завершится строительство спорткомплекса с искусственным льдом, который расположен напротив. Ранее, когда мы приезжали сюда с Губернатором Югры Русланом Николаевичем Кухаруком, было принято решение, что также необходимо создать спортивную инфраструктуру на территории возле объектов. Уже сейчас ведется проектирование площадок для пляжного и зимнего волейбола, воркаута и большого открытого корта. Зимой его будут заливать льдом, а летом можно будет кататься на роликах благодаря специальному покрытию», – отметил он.

В день открытия прошел мастер-класс по футзалу от Российского футбольного союза. Около 40 юных спортсменов тренировались под руководством профессиональных игроков Руслана Кудзиева, Артема Ниязова и главного тренера сборной России Бесо Зоидзе.

«Объект великолепный. Мы зашли и сразу почувствовали эту мощь и энергетику. Здесь светло и просторно, площадь универсального зала соответствует мировым стандартам. Здесь созданы условия, чтобы все виды спорта, в том числе футзал, развивались с достоинством», – подчеркнул Бесо Зоидзе.

Комплекс рассчитан на 115 человек в час и включает четыре зала: универсальный площадью более 1200 кв. м с мини-футбольной площадкой, игровой зал почти 540 кв. м для волейбола, баскетбола и аэробики, а также тренажерный и хореографический залы по 150 кв. м каждый.

«Основная часть строительных материалов и оборудования произведена и приобретена у отечественных производителей, в том числе из Тюменской области. Качество материалов не вызывает сомнений. Планируем расширить количество зрительских трибун. Сейчас предусмотрено 80 посадочных мест, хотим увеличить это число до 300-350. Все для того, чтобы люди с комфортом могли наблюдать за соревнованиями как регионального, так и федерального уровней», – рассказал концессионер Сергей Парфенов.

По словам начальника управления физической культуры и спорта администрации Сургута Владимира Мазуренко, уже запланированы тренировки более 200 воспитанников спортшкол «Ермак» и «Югория». Новый объект позволит перераспределить нагрузку и создать дополнительные условия для занятий.

Ранее в 30А микрорайоне открылись спортивный комплекс с универсальным залом и дворец боевых искусств. В сентябре 2025 года начал работу спорткомплекс «Старт» в микрорайоне «А». Все объекты построены по концессии.