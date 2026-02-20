Контрольно-счетная палата Сургута проверила более 139 млрд рублей бюджетных средств

Депутаты Думы Сургута рассмотрели отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города за 2025 год. По итогам мероприятий выявлены финансовые нарушения и недостатки на сумму 4 млрд рублей. Как стало известно на комитете по бюджету, налогам, финансам и имуществу, наибольшую долю составили нарушения при формировании бюджета, а также ошибки в бюджетном и бухгалтерском учете.

«В 2025 году нами завершено 121 мероприятие, в том числе 23 контрольных и 98 экспертно-аналитических, в пользу этого которых подготовлено 86 заключений до проекта решения Думы, а также проведено 4 экспертизы муниципальных программ и 8 тематических экспертиз. Кроме того, сотрудники КСП привлекались к участию в двух проверках прокуратуры. Объем проверенных средств в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий как в рамках предварительного, так и в рамках последующего контроля составил более 139 млрд рублей», – озвучил итоги председатель Контрольно-счетной палаты города Владислав Жуков.

При этом 57,3% нарушений признали устранимыми. В течение года КСП исключила замечания на сумму свыше 1,8 млрд рублей. С учетом мер, принятых по результатам проверок прошлых лет, общий объем устраненных нарушений достиг почти 2,8 млрд рублей

В 2025 году по результатам проверок составили три протокола об административных правонарушениях. Два должностных лица оштрафовали на 15 тысяч рублей, одному вынесли предупреждение. Общая сумма штрафов составила 30 тысяч рублей.

Более подробно ознакомиться с отчетом можно на сайте Думы Сургута.