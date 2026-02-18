В Сургуте восстановили работу светофора на Югорском тракте у ДИ «Нефтяник» после ДТП

На Югорском тракте у ДИ «Нефтяник» восстановили работу светофора, который вышел из строя после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в администрации города.

В результате аварии была повреждена светофорная опора и произошла поломка механизма. Это мешало безопасному переходу через оживленную магистраль, в том числе детям, которые занимаются на стадионе «Спортивное ядро».

Как отмечается, сургутяне писали в соцсетях обращения в адрес главы и администрации города с просьбой подключить светофор.

Специалисты дорожной дирекции восстановили транспортную колонку, настроили кнопку пешеходного перехода и установили знаки. Сейчас светофорный объект работает корректно.