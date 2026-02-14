Сургутская травмбольница сократила летальность пострадавших в ДТП

Уровень летальности среди пациентов, доставленных в Сургутскую травматологическую больницу после ДТП, по итогам 2025 года снизился в 1,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения, подчеркнув, что показатель отражает не количество погибших на дорогах, а исходы лечения уже госпитализированных пострадавших.

«Продолжаем анализировать работу клиники за 2025 год и делиться важными результатами. Для понимания: показатель летальности НЕ равен количеству погибших на дорогах. Он рассчитывается из общего числа пациентов, оказавшихся в больнице в результате дорожных аварий, и отражает исходы лечения в медицинском учреждении - то, насколько успешно мы справляемся с самыми тяжелыми и опасными травмами», – говорится в сообщении.

В больнице отмечают, что эти данные важны не только для самой клиники, но и для системы здравоохранения округа в целом. Снижение летальности связывают с выстроенной маршрутизацией пострадавших в ДТП.

Как пояснила заместитель главного врача Сургутской травматологической больницы Светлана Алиева, в Югре реализуется программа оказания помощи пострадавшим в авариях, в разработке которой участвовали специалисты клиники.

«В Югре реализуется программа по оказанию помощи населению при ДТП, в разработке которой мы принимали непосредственное участие. Предусмотрен определённый порядок транспортировки пострадавших, согласно которому люди с тяжелыми травмами должны как можно быстрее оказаться в травмоцентре первого уровня – медицинском учреждении, где есть все необходимые условия для их лечения, в том числе, нейрохирургическая служба. Это экономит драгоценное время и позволяет максимально оперативно приступить к оказанию полноценной специализированной помощи пациенту. Поэтому снижение летальности на койке – закономерный результат слаженной работы всей системы», – объяснила она.

Всего в Югре действуют три травмоцентра первого уровня. Сургутская травмбольница является головной клиникой в этой сети. В учреждении подчеркнули, что продолжают совершенствовать работу с тяжелыми экстренными пациентами.

Среди факторов, которые способствовали снижению летальности, в больнице назвали мощную диагностическую базу, применение современных технологий и оперативных методик, работу мультидисциплинарных бригад, крупнейшую в регионе службу анестезиологии и реанимации, высокую квалификацию медперсонала, слаженность подразделений, а также взаимодействие со службой скорой помощи и центром медицины катастроф.