Логотип Сиапресс
USD  77,1880   EUR  91,7113  

Новости

​В Сургуте за месяц родились более полутысячи детей

В январе в Сургуте родились 269 мальчиков и 287 девочек

Фото: Лариса Белоцерковцева / vk.com

В январе 2026 года в Сургуте родились 556 малышей ‒ 269 мальчиков и 287 девочек. В девяти семьях родились двойни, сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Самым крупным новорожденным месяца стал мальчик весом 5 050 граммов и ростом 61 сантиметр. Он появился на свет 24 января.

Кроме того, 34 ребенка родились благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий.

Самым «урожайным» днем месяца стало 26 января ‒ в этот день врачи приняли 26 родов: на свет появились 12 мальчиков и 14 девочек.


Сегодня в 14:02, просмотров: 155, комментариев: 0
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg
Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

