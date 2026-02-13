В Белом Яре построят новые водоочистные сооружения по решению губернатора Югры

В Белом Яре появятся новые водоочистные сооружения. Такое решение губернатор Югры Руслан Кухарук принял на выездном совещании по вопросам водоснабжения с участием главы Сургутского района Андрея Трубецкого и представителей регионального правительства, сообщает канал «Югра официально».

На встрече подробно рассмотрели обращения жителей Белого Яра, связанные с качеством водоснабжения. По итогам совещания разработали план действий, который направлен на решение текущих проблем и дальнейшее развитие поселка.

Среди ключевых мер обозначены модернизация действующих очистных сооружений и подготовка проектной документации на строительство дополнительных объектов.

Как отметил Руслан Кухарук, Белый Яр — один из наиболее активно застраиваемых населенных пунктов Сургутского района. Новые очистные сооружения должны не только улучшить качество воды, но и увеличить ее объем, подаваемый потребителям.