Власти Сургута отказались финансировать «Центральную аптеку»

В Сургуте АО «Центральная аптека» продало помещение на проспекте Ленина, 39 из-за убыточной деятельности. Вырученные от продажи средства направили на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками и ресурсоснабжающими организациями, выплату заработной платы и налогов. На оставшуюся сумму предприятие приобрело помещение меньшей площади по адресу улица Мира, 55, сообщили в администрации Сургута.

«Несмотря на принятые меры, предприятие не смогло выйти на безубыточный уровень деятельности, доходы аптеки не покрывали расходы на ее содержание, у предприятия имелся недостаток оборотных средств на закупку лекарственных средств, оплату налогов и заработной платы», ‒ указали представители мэрии в комментариях под постом главы Сургута Максима Слепова.

Власти подчеркнули, что деятельность АО «Центральная аптека» не относится к вопросам местного значения. Это означает, что выделение средств из городского бюджета было бы признано нецелевым расходованием.

В итоге, чтобы избежать процедуры банкротства, администрация города как единственный акционер приняла решение о ликвидации предприятия.

