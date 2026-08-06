«Музыкальная экспедиция» начала маршрут по отдаленным поселениям Югры

В Ханты-Мансийске 5 августа стартовала «Музыкальная экспедиция». Из окружной столицы известные российские исполнители отправятся в отдаленные поселения Югры, где представят жителям академическую и джазовую музыку. Все концерты проекта пройдут бесплатно.

«Музыкальная экспедиция» существует с 2014 года. Ее участники исполняют мировую классику не только в концертных залах, но и в лесах, горах, долинах, заповедниках, заводских цехах и других необычных местах. В Югре проект проводится второй раз. В прошлом году музыканты дали в небольших населенных пунктах округа 11 концертов.

Заместитель губернатора Югры Елена Майер назвала проект культурной миссией. Маршрут построили так, чтобы артисты смогли выступить там, где живая академическая музыка прежде не звучала. При этом сами поселения готовят для гостей собственные программы, знакомят их с местной культурой и природой.

«Абсолютно уверена, что музыкальная экспедиция уже занимает очень важное место в нашей программе культурных событий. Этот проект мы хотим поддерживать и дальше. Мы видим отзыв и от наших муниципальных образований, которые уже в этом году боролись за право принять музыкальную экспедицию», — отметила Елена Майер.

Инициатором проекта стал заслуженный артист России, виолончелист и профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Борис Андрианов. По его словам, в каждую экспедицию отправляются выдающиеся исполнители, а жители небольших поселений получают редкую возможность услышать музыку высокого уровня. Для самих артистов такие поездки становятся эмоциональной встряской и знакомством с уникальными территориями страны.

В состав нынешней экспедиции вошли гитарист Дмитрий Илларионов, скрипач Андрей Баранов, флейтистка Анна Комарова, виолончелистка Анна Кошкина. Джазовое направление представят Полина Орбах и Михаил Иванов. Вести концерты будет Александр Островский, который также выступит в музыкальных номерах как перкуссионист.

Открыла маршрут бесплатная программа в новом культурном пространстве «Музей рядом» на территории Музея Природы и Человека в Ханты-Мансийске. Уже 6 августа участники экспедиции вертолетом отправятся в село Болчары Кондинского района, а затем пересядут на теплоход.

По Иртышу и Оби музыканты доберутся до сел Нялинское и Селиярово Ханты-Мансийского района, а также до Сытомино, Лямина и Высокого Мыса Сургутского района. Водная часть маршрута завершится в Сургуте. После этого артисты продолжат путь на автобусе, посетят Барсово и Барсову Гору, этнографическую деревню Русскинская и Русскинской музей Природы и Человека.

Дмитрий Илларионов признался, что после прошлогодней поездки хотел вновь вернуться в округ и продолжить общение с местными жителями. Особенно важными он назвал встречи в небольших поселениях, где подобные концерты становятся редким и долгожданным событием.

Вместе с Борисом Андриановым гитарист выступает дуэтом уже 25 лет. Необычное сочетание гитары и виолончели, по словам музыкантов, позволяет показать слушателям новые возможности привычных инструментов.

Организаторами экспедиции в регионе выступают правительство Югры, окружной департамент культуры, концертно-театральный центр «Югра-Классик» и Музей Природы и Человека. Проект стал частью работы по созданию единого культурного пространства округа. Ее также дополняет гастрольная карта Югры, которая объединяет спектакли, выставки, лекции и обменные программы между муниципалитетами и регионами Уральского федерального округа.