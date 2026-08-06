В России снизилось количество въездов из Средней Азии с целью работы. В Югре тоже

Количество въездов иностранных граждан в Россию с целью работы продолжает снижаться. По данным пограничной службы, с которыми ознакомились «Ведомости», в первом полугодии 2026 года граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии совершили около 1,9 млн рабочих въездов — на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее число въездов пришлось на граждан Узбекистана — более 1,1 млн (-13,2%). Из Таджикистана зафиксировано 494,5 тыс. рабочих въездов (-17,9%), из Киргизии — 289,1 тыс. (-16,7%).

О снижении миграционных показателей ранее сообщил и губернатор Югры Руслан Кухарук. По итогам 2025 года в регионе число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, сократилось на 13%. Кроме того, вдвое уменьшилось количество оформленных разрешений на временное проживание, на 34% снизилось число выданных видов на жительство, а количество решений о лишении гражданства за нарушения российского законодательства выросло в четыре раза.