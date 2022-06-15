Мэр Сургута поддержал решение о ликвидации Центральной аптеки

Центральную аптеку в Сургуте предложили ликвидировать в ходе заседания городского штаба по вопросам комплексного подхода реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и повышению эффективности использования муниципального имущества. Причиной всему убыточность.

«Меня беспокоит судьба центральной аптеки. Она изначально не была бизнес структурой. В том виде, в котором она сегодня существует, аптека не нужна даже окружному департаменту здравоохранения. Я предварительно беседовал с представителями фармбизнеса: желающие её приобрести вряд ли появятся. Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос о ликвидации аптеки, и использовании помещения по другому назначению», – заявил председатель городской думы Максим Слепов.

Мэр Сургута Андрей Филатов поддержал это предложение, однако предварительно необходимо провести торги – на тот случай, если появятся желающие приобрести аптеку.

Отметим, что проблема с убыточностью Центральной аптеки поднималась и ранее – для погашения долгов по кредитам и зарплате пришлось продать предыдущее помещение.

Напомним, что власти Сургута приняли решение приватизировать некоторые МУПы. Среди них – Горсвет, хлебозавод, Комбинат школьного питания.