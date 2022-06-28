16+
Логотип Сиапресс
USD  53,3641   EUR  56,0535  

Новости

Больше новостей
Вы бы пошли на пиратский показ зарубежного кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к повторному прокату советского и российского кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Переезд сургутских чиновников на Маяковского, 15...
Комментировать
0
Больше опросов

Сургутскую «Центральную аптеку» решили приватизировать

В Думе Сургута обсудили возможность приватизации «Центральной аптеки»

Сургутскую «Центральную аптеку» решили приватизировать
Фото: администрация Сургута

Сургутскую «Центральную аптеку» решили внести в план приватизации на 2022 год. Об этом стало известно в ходе депутатских слушаний, которые прошли накануне, 27 июня.

«В целях увеличения доходной части бюджета города предлагается к включению в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год 100% пакета акций акционерного общества «Центральная аптека». Уставный капитал АО «Центральная аптека» составляет 41 019 000 рублей и разделен на обыкновенные именные акции в количестве 410 190 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. С момента создания акционерного общества наблюдается наращивание убытков, предприятию сложно конкурировать с крупными аптечными сетями», – отчитался директор департамента имущественных и земельных отношений Алексей Дворников.

Эту позицию поддержала генеральный директор аптеки Зинаида Кулешова – по ее словам, услугами МУПа пользуются (в частности, из-за наличия рецептурного отдела) пенсионеры, пациенты кожно-венерологического диспансера и родители недоношенных малышей, проходящих лечение в «Центре охраны материнства и детства» – только за пять месяцев текущего года удалось обслужить порядка четырех тысяч рецептов. Однако вылезти из ямы убыточности это все еще не позволяет.

«Как руководитель этого предприятия, я вижу, что тенденция нехорошая. То есть, вот эта деятельность по изготовлению лекарств убыточная. И убыток этот только нарастает. Вполне возможно, что даже после продажи аптека будет работать. На сегодняшний день без поддержки нам не обойтись, иначе может встать вопрос о ликвидации», – подчеркнула Кулешова.

Депутатов и жителей решение чиновников о приватизации «Центральной аптеки» не устроило. По их мнению, наличие альтернативы не поможет полностью удовлетворить все потребности горожан.

«У нас на каждой Думе есть вопрос, который не входит в полномочия местного значения. Но мы его решаем, берем на себя какую-то меру ответственности. Вы же понимаете, что после продажи акций мы не сможем повлиять на эту ситуацию? Я бы лично воздержался от принятия решения, я не готов его поддержать», – заявил народный избранник Владимир Болотов.

Депутат Дина Биглова-Фатова, в свою очередь, предложила поискать другие варианты решения сложившейся проблемы: «Мы, конечно, понимаем, что убытки в аптеке — не наша сфера деятельности. Но, может быть, нам проработать с округом какие-то варианты? Может быть, на базе клиник открыть отделы? Но вот продавать и таким образом закрыть этот отдел я считаю неправильным».

Председатель Думы Максим Слепов предложил обсудить вопрос о приватизации аптеки позже, как только администрация предоставит проект с внесенными поправками.


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 14:14, просмотров: 370, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 15:10
Как можно продавать стратегический объект?! Они что, не думают совсем? Или не чем думать?! Кто будет продавать лекарства горожанам , если завтра война?! Или сиюминутная выгода - важнее?! Не все еще народное добро распродали?!
Это важный объект здравоохранения! Большая социальная наргузка на ней. Нет не государственники сидят в администрации города. Не могут мыслить по государственному!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюмени обсудили эффективность работы информационной инфраструктуры 578
  2. ​В СурГУ предлагают IT-решения под запросы киноиндустрии 548
  3. ​В Сургуте на затопленной улице находят потерянные автомобильные номера 410
  4. Сургутскую «Центральную аптеку» решили приватизировать 370
  5. ​Сургутский предприниматель незаконно получил субсидию от государства 366
  6. Долги за тепло будут взыскивать напрямую через банк 331
  7. На скользкой дороге в Когалыме столкнулись два автомобиля – погибших нет 284
  8. Больше всех работают сверхурочно в Югре медсестры и учителя 282
  9. В Нефтеюганске эвакуировали детсады из-за писем о минировании 280
  10. Сургут остается в лидерах по суточной заболеваемости ковидом 260
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5804
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5199
  3. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2047
  4. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 1921
  5. ​Умер Андрей Чибирев 1737
  6. Участок в Ханты-Мансийском районе закрыли на карантин из-за бешенства 1575
  7. Патриарх Кирилл упал во время литургии и объяснил это законами физики 1481
  8. Сургутян приглашают на очередной концерт под открытым небом от филармонии 1458
  9. Шесть сургутских школьников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии 1451
  10. Югорчанину грозит колония за кражу денег у покойного друга 1423
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8541
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5804
  3. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5199
  4. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3440
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3240
  6. Старики и дети 3138
  7. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3099
  8. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2970
  9. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2810
  10. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 2727

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика