В восточной части Сургута на две недели отключат горячую воду

В восточной части Сургута с 3 по 16 августа временно отключат горячую воду в нескольких многоквартирных домах. В это время специалисты СГЭС проведут плановый ремонт тепломагистралей «ГРЭС-1 – ПТС – ВЖР», сообщили в компании.

Горячей воды не будет по адресам:

проспект Пролетарский, 2А, 4/2;

улица Университетская, 25/1, 25/2, 23/1, 23/2, 23/4, 21.

Во время отключения энергетики проверят тепловые сети на прочность и плотность, а также заменят 650 метров трубопровода.

«Запланировано применение технологии внутритрубной диагностики, которая позволит оценить реальное состояние подземных участков труб изнутри без масштабных раскопок», – указали в сообщении.

Ранее в восточной части города специалисты СГЭС, ГТС и ГРЭС провели промышленные испытания тепловых сетей «ГРЭС-2 – ВЖР». Во время работ проверили систему защиты потребителей от резкого повышения давления. Такие системы помогают защитить тепловые пункты и подключенные к ним дома от гидроударов и избыточного давления.