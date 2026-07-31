Сургуту нужны флагманские проекты, которые дадут людям причину связывать с ним жизнь

Чтобы люди переезжали не только за северной надбавкой, но и оставались жить после адаптации, Сургуту нужны флагманские проекты в сфере IT, науки и креативных индустрий.

Сургут ‒ мощный промышленный центр, но молодежь сегодня ищет разнообразие карьерных треков. Было бы здорово увидеть создание технопарка или бизнес-инкубатора мирового уровня прямо здесь. Это создаст точки притяжения для специалистов со всей страны.

Благоустройство парков, например «За Саймой», ‒ это правильный шаг. Но чтобы переломить стереотипы о суровом северном городе, нужно развивать событийную повестку.

Предложение: создать программу поддержки локальных фестивалей. Не обязательно привозить звезд федерального масштаба, достаточно дать ресурсы местным активистам для организации музыкальных, гастрономических или спортивных ивентов. Люди едут туда, где есть жизнь и комьюнити.

Глава города прав, что данные могут быть неточными (речь о результатах исследования Финансового университета при Правительстве РФ, что переехать в Сургут готовы только 2% жителей страны, а купить здесь жилье – 4%). Возможно, проблема не в самом Сургуте, а в его восприятии извне.

Городу нужна сильная PR-стратегия, которая будет показывать не только нефтяные вышки, но и современную архитектуру, качественные рестораны, возможности для семейного отдыха.

Запустите качественный видеоблог или медиапроект «Неочевидный Сургут», показывающий город глазами местных жителей. Личный опыт всегда убедительнее сухой статистики.

Принимая решение о переезде, люди думают в первую очередь о будущем детей. Поэтому главные инвестиции должны идти в социальную сферу:

создание нескольких современных школ полного дня по образцу лучших столичных практик;

развитие сети качественных частных и государственных детских садов без очередей;

открытие современного перинатального центра и детской многопрофильной клиники.

Когда родители будут уверены в образовании и медицине, они закроют глаза на климатические особенности.