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ЦИК провела жеребьевку партий в бюллетене на выборах в Госдуму: «Единая Россия» первая, «Новые люди» последние

ЦИК утвердила порядок партий в бюллетене на выборах в Госдуму

ЦИК провела жеребьевку партий в бюллетене на выборах в Госдуму: «Единая Россия» первая, «Новые люди» последние
Фото ЦИК

Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЦИК.

По итогам жеребьевки партии расположатся в бюллетене в следующем порядке: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, «Партия прямой демократии», РЭП «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Наблюдатели напоминают, что это второй раз за историю, когда партия власти находится на первой позиции в бюллетене — в предыдущий раз это было в 2003 году.

В ЦИК напомнили, что места в бюллетене определяются случайным образом по итогам жеребьевки. Прием документов для заверения списков кандидатов завершился 12 июля. Документы подали 11 политических партий и 80 самовыдвиженцев.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. На всех избирательных участках сохранят традиционное голосование с использованием бумажных бюллетеней.

В Сургуте в дни выборов жители получат семь бюллетеней: по два — на выборах депутатов Государственной думы, Думы Югры и Тюменской областной думы, а также один — на выборах депутатов городской думы. В территориальную избирательную комиссию Сургута документы для участия в выборах думы города подали 107 кандидатов, 41 из них уже зарегистрирован.


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Сегодня в 11:08, просмотров: 164, комментариев: 0
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