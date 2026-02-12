16+
​Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 февраля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 февраля? // АФИША
Фото: Сургутская филармония / vk.com

14 февраля

Досугово-игровая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В эту субботу дети и их родители могут поучаствовать в интеллектуальной игре в форме квиза «Кто есть кто?», познакомиться с играми народов мира в «Игротеке», а также принять участие в литературной игре «Узнай героя по силуэту», где нужно «опознать» писателей, поэтов, героев мультфильмов, комиксов, кинофильмов и литературных персонажей.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Спектакль «Муха-Цокотуха»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

На сцене филармонии пройдет интересный урок энтомологии, на котором профессор-энтомолог расскажет про мух, комаров, тараканов, бабочек, пчел и пауков. Зрители также увидят всеми известную, добрую, смелую и умную Муху-Цокотуху.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «Люблю»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 12:00.

Жители и гости Сургута могут создать ко Дню влюбленных отличную поделку – декоративную композицию, нарисованную акрилом. Мероприятие рекомендуется участникам старше 14 лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 600 рублей, взрослый – 900 рублей. 6+

Спектакль «Приключения Маши и Вити»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16. Время: 12:00 и 15:00.

Юных и взрослых горожан приглашают на музыкальный спектакль, который повествует о смелой и мечтательной Маше и рассудительном Вите. Вместе они отправляются в настоящее сказочное царство, чтобы победить Кощея Бессмертного.

Телефон для справок: 71-18-18. Цена билета: 600 рублей. 0+

Премьера концертной программы «Круто ты попал…»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

В этот вечер концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» исполнит песни Игоря Матвиенко, такие как «Круто ты попал на ТВ», «Тополиный пух», «Понимаешь», «Снегири» и другие.

Телефон для справок: 52-18-01. Цена билета: 1 000 рублей. 12+

Музыкальная программа «Великолепие Барокко»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: с 18:00 до 20:00.

У жителей и гостей Сургута есть возможность погрузиться в атмосферу классической музыки XVII-XVIII веков с произведениями Баха, Генделя, Телемана и других творцов. Дух той эпохи в «Порту» воссоздаст ансамбль «Cantus Benedictus».

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Литературно-музыкальная гостиная «Теория нитки»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

«Теория нитки» – одно из самых ярких произведений цикла Дона Нигра «Звериные истории», где в центре повествования – кошки, пытающиеся разобраться, почему они так настойчиво преследуют нитку, которую тянет чья-то рука. Участники театральной студии «Хорошо» в жанре трагифарса расскажут зрителям несколько новелл: «Индюшки», «Попугаи», «Утконос», «Ожидание» и «Лэм и Эм».

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Концерт «ГРОМКИЕ ЧУВСТВА: Gedatera + Место + Oneas»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 20:00.

Три рок-группы Сургута – Gedatera, Место и Oneas – приглашают горожан отметить День влюбленных в атмосфере громкой музыки, драйва и рок-н-ролл. В программе: авторский инди-рок от групп.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

Концерт группы «ПВНТ»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутская музыкальная группа «ПВНТ» при поддержке «SPLASH» подарит гостям незабываемый и атмосферный вечер, наполненный музыкой и теплом сердец.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

15 февраля

Музейное занятие «Тот самый дом»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Музейное занятие познакомит участников с атмосферой Сургута 60-80-х годов прошлого столетия. С помощью интересных заданий и фактов гости встречи попадут в период, когда город только приобретал знакомые черты.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Концертная программа для детей «Песни Черного лиса»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 13:00.

Для детей подготовили познавательный концерт-викторину, где они смогут проверить свои знания о Югре, а также узнать побольше об истории и культуре региона. Солистка Сургутской филармонии Венера Батыршина исполнит юным зрителям много красивых песен, среди них «Лесной олень», «Югра-Югорушка», «Наш край».

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс «Любовь в ладошках»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

На творческом мастер-классе все желающие создадут зимнюю декоративную композицию акрилом. Мероприятие рекомендуется участникам старше 12 лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 400 рублей, взрослый – 600 рублей. 6+

Концерт «Сибирские сезоны»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 15:00.

Участники ансамбля «Юность Сибири» покажут зрителям свои лучшие номера, наполненные красотой народного искусства и энергией. Всех присутствующих ждут красочные хореографические композиции с душевными песнями.

Телефон для справок: 41-45-15. Цена билета: от 400 рублей. 6+

Литературный вечер «Очарованный странник»

Место проведения: Городская универсальная библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Время: 16:00.

В честь 195-летия со дня рождения писателя Николая Лескова в городской библиотеке пройдет встреча, на которой присутствующим расскажут о жизненном пути Лескова – от «чиновника» и «коммерсанта» до самобытного писателя. Гости вечера узнают интересные факты из его творчества, о его увлечениях, гастрономических и музыкальных пристрастиях, а также услышат композиции на скрипке.

Телефон для записи: 37-52-53. Вход свободный. 16+

Концерт памяти Сергея Бодрова «Ты с нами, брат»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

В этот вечер на сцене выступит лидер группы «Смысловые Галлюцинации», поэт, музыкант Сергей Бобунец с концертом памяти киноактера Сергея Бодрова. Спустя четверть века после выхода фильма «Брат 2» и песни «Вечно молодой» Сергей Бобунец обратился к образу человека, ставшему символом и отражением главных идей фильма и композиции.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 900 рублей. 12+

Сегодня в 15:13
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg
